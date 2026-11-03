Президент Трамп заявив про прогрес у переговорах з Іраном — Channel NewsAsia

Президент США Дональд Трамп 2 листопада заявив про прогрес у переговорах з Іраном, спрямованих на уникнення відновлення війни. У Truth Social він написав, що домовленість із Тегераном «може відбутися», а Іран прагне врегулювання якомога швидше. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс також висловив оптимізм щодо можливої угоди. За його словами, сторонам вдалося досягти певного поступу, однак необхідно зробити більше.

Непрямі контакти через посередників

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Вашингтон і Тегеран ведуть непрямі переговори через посередників. Він назвав консультації інтенсивними з огляду на чутливість і серйозність ситуації та зазначив, що Катар і Пакистан відіграють активну посередницьку роль.

Axios раніше повідомило, що Венс надіслав листа очільнику іранської нацбезпеки Мохсену Резаї щодо можливості нових переговорів. Перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Реза Ареф назвав повідомлення, отримані від США, «визнанням нашої перемоги».

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Умови щодо Ормузької протоки

Високопоставлений іранський посадовець заявив, що Тегеран готовий відкрити Ормузьку протоку протягом двох днів, якщо Вашингтон погодиться на висунуті вимоги. Серед них — припинення війни на всіх фронтах, розморожування іранських активів, скасування нафтових санкцій та припинення контрблокади іранських портів.

У вересні Іран пропонував семиденний план відкриття протоки за таких умов. Блокування цього важливого для експорту енергоносіїв із Перської затоки маршруту спричинило зростання цін на нафту, а 2 листопада вони впали більш ніж на 7% на тлі надій на можливе послаблення конфлікту.

Арагчі також заявляв, що США мають погодитися на новий маршрут проходження через протоку, узгоджений Іраном та Оманом, скасувати нещодавно запроваджені санкції й скоротити американську військову присутність у регіоні. Китай та Оман закликали Вашингтон і Тегеран розв'язувати суперечності політичними й дипломатичними засобами.

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