Президент Трамп заявив, що йому байдуже до високих цін на пальне — The Hill

Президент США Дональд Трамп під час мітингу в місті Перрі, штат Джорджія, заявив, що його не турбують високі ціни на пальне, оскільки нафтовий сектор заробляє великі гроші. Як повідомляє The Hill, захід проводили на підтримку кандидата в Сенат, конгресмена Майка Коллінза, та кандидата в губернатори Ріка Джексона.

Трамп сказав, що очікує заголовків про страждання людей через ціни на заправках на тлі прибутків нафтової галузі. Він також зазначив, що його радили не згадувати про ці прибутки.

Реакція демократів

Демократичний стратег Девід Аксельрод розкритикував слова Трампа. У дописі в соцмережі X він написав, що президент заробляє більше, ніж будь-коли, не зважає на високі ціни на бензин і обрав невдале завершальне послання.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом також відреагував у X, охарактеризувавши президентство Трампа як рекордно прибуткове для великих нафтових компаній.

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Ціни на пальне на тлі війни в Ірані

За даними Американської автомобільної асоціації AAA, станом на ранок неділі середня ціна галона бензину у США становила 4,29 долара. Роком раніше в цей самий час вона дорівнювала 3,06 долара за галон.

Високі ціни на пальне спостерігаються на тлі війни в Ірані, яка, за даними видання, наближається до восьмого місяця. Судна продовжують проходити Ормузькою протокою, однак через воєнні ризики перевезення на Близькому Сході стали дорожчими.

Трамп заявив, що високі ціни на нафту є тимчасовими та істотно знизяться після завершення війни. У п’ятницю ціни на нафту досягли найвищого рівня з травня; якщо вони залишатимуться високими, вартість пального може й надалі зростати напередодні проміжних виборів у США в листопаді.

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