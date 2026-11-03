Президент Трамп заявив, що не розглядає удар по Ірану — Jerusalem Post

Президент США Дональд Трамп у Вашингтоні заявив, що не розглядає завдання удару по Ірану після проміжних виборів у США. Водночас він сказав, що угода з Тегераном можлива, повідомляє Jerusalem Post.

Останніми тижнями Трамп натякав на можливе відновлення військових ударів після виборів. Однак у понеділок, відповідаючи на запитання журналістів після виступу біля Вашингтонського відбивального басейну, він заперечив, що розглядає такий крок.

Переговори в Досі

Іранські переговорники третій день поспіль проводили в Досі консультації з катарськими посередниками, спрямовані на досягнення домовленості про припинення війни. Трамп заявив, що, на його думку, Іран хоче укласти угоду.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив про низку позитивних розмов з іранською стороною та сказав, що він і Трамп позитивно оцінюють перспективи переговорного врегулювання. Трамп наголосив, що Сполучені Штати не дозволять Ірану отримати ядерну зброю.

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Також президент США заявив, що Вашингтону ще потрібно «подбати» про один або два об'єкти в Ірані, зокрема ймовірний ядерний об'єкт на горі Пікакс, і що США можуть швидко завдати по них удару.

Розмова з Нетаньягу

За даними The Wall Street Journal, які наводить Jerusalem Post, Трамп у суботу обговорив телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу можливе відновлення військових дій проти Ірану. Видання писало, що перед цим президент США консультувався з вищими військовими командирами щодо варіантів відновлення масштабних бойових операцій.

Axios, посилаючись на ізраїльське та американське джерела, повідомив, що Нетаньягу закликав Трампа поновити удари одразу після виборів, тоді як президент США хотів дати дипломатичним контактам більше часу. Білий дім і офіс Нетаньягу не коментували зміст цієї розмови. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп віддає перевагу дипломатичному вирішенню питання, але має значну впевненість у військовому варіанті, якщо він буде необхідний.

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