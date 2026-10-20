Президент Трамп заявив, що Париж скоро стане мусульманським містом — Euronews

Президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі заявив, що Париж у Франції невдовзі стане «мусульманським містом». Він пов'язав це зі, на його думку, імміграційною політикою президента Франції Еммануеля Макрона.

Заява Трампа

Трамп сказав, що кілька років тому попереджав Макрона: дозвіл великій кількості іммігрантів приїжджати до Франції був великою помилкою. За його словами, Франція мала закрити кордони так само, як, за його твердженням, це зробили Сполучені Штати.

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Президент США також заявив, що французькі кордони залишаються проблемою. Окрім цього, він розкритикував ситуацію в енергетичній сфері Франції.

Протести у Франції

Як повідомляє Euronews, заява Трампа пролунала через кілька днів після насильницьких протестів і мародерства в кількох містах Франції. У матеріалі причинами цих протестів названо вартість життя та умови навчання у школах.

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