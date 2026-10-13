Президент Трамп заявив, що Польща оплатить можливу базу США — RMF24

Президент США Дональд Трамп заявив, що Польща оплатить можливе будівництво американської військової бази на своїй території. Водночас він не уточнив, чи ухвалив остаточне рішення щодо створення постійної бази сухопутних сил США в Польщі, повідомляє RMF24.

Відповідь Трампа про базу

Перед вильотом на передвиборчий мітинг на Алясці журналісти запитали Трампа про перспективи бази в Польщі. Президент США відповів, що Польща хоче її збудувати, а фінансування забезпечить польська сторона. Він додав: «Подивимося».

Це не перша заява Трампа щодо потенційного розміщення нової постійної американської бази в Польщі. За даними RMF24, раніше він неодноразово давав зрозуміти, що може погодитися на її створення, але однозначно рішення не підтверджував.

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Заява представника Польщі

Представники польського уряду та канцелярії президента Польщі раніше заявляли, що рішення фактично вже ухвалене. Керівник Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач після розмови з представниками американської адміністрації 2 жовтня сказав, що Білий дім уже дав «зелене світло».

За його словами, практичну реалізацію проєкту мають забезпечити Пентагон, Міністерство національної оборони Польщі та польські збройні сили. Пшидач зазначив, що остаточно про появу бази можна буде говорити після її відкриття.

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