Президент Трамп заявив, що прийме результати проміжних виборів — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні, що готовий прийняти результати проміжних виборів до Конгресу та працювати з демократами. Про це він сказав під час телефонного інтерв’ю газеті The New York Times, коли у Білому домі стежив за підрахунком голосів, повідомляє Anadolu Agency.

Заява Трампа

Трамп заявив, що абсолютно готовий прийняти результати виборів. Він також сказав, що працюватиме з демократами, очікує на співпрацю з ними та припустив, що сторони зможуть про щось домовитися.

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Невдачі республіканців

Заява президента пролунала на тлі невдач Республіканської партії в кількох важливих перегонах. За даними Anadolu Agency, демократи здобували позиції, що могли змінити баланс сил у Вашингтоні та ускладнити реалізацію законодавчого порядку денного Трампа до завершення його терміну.

Президент частково пояснив втрати республіканців тим, що його самого не було у виборчому бюлетені. За його словами, результат партії міг би бути іншим, якби він особисто брав участь у виборах.

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