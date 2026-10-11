Президент Трамп закликав Феттермана стати республіканцем — The Guardian

Президент США Дональд Трамп закликав сенатора-демократа від Пенсильванії Джона Феттермана перейти до Республіканської партії. У суботу на авіабазі Джойнт-Бейс-Ендрюс Трамп заявив журналістам, що хотів би бачити Феттермана серед республіканців.

«Я хотів би бачити його республіканцем. Як республіканець він діє краще, ніж як демократ», — сказав Трамп після повернення до Вашингтона з мітингу в Теннессі, повідомляє The Guardian.

Розбіжності з демократами

Феттерман уперше був обраний до Сенату США у 2022 році. За час роботи у Вашингтоні він розходився з Демократичною партією в питаннях імміграції та Ізраїлю, через що з’явилися припущення про можливу зміну ним партійної належності.

Водночас сенатор неодноразово відкидав можливість переходу до республіканців. У травні в колонці для The Washington Post він написав, що був би «жахливим республіканцем», який усе одно переважно голосує разом із демократами.

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Заяви сенатора напередодні виборів

У вересні Феттерман записав відео для конвенції Республіканської партії перед проміжними виборами, у якому похвалив іншого сенатора від Пенсильванії — республіканця Дейва Маккорміка. Він також заявив, що завжди підтримуватиме США та відкидатиме крайнощі, соціалізм і «антиамериканський спосіб життя».

Того ж місяця під час розмови на фестивалі Texas Tribune в Остіні Феттерман, імовірно помилково, назвав себе «республіканцем усе життя». Представник сенатора не надав негайного коментаря щодо слів Трампа.

Демократам потрібно здобути чотири місця, щоб повернути більшість у Сенаті. Якщо вони отримають 51 місце, Феттерман може посісти впливову позицію в палаті, що, за оцінкою видання, зменшить стимули для його переходу до іншої партії.

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