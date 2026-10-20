Президент Трамп закликав перейменувати Нью-Мексико на Нову Америку — Anadolu Agency

Президент США Дональд Трамп закликав перейменувати штат Нью-Мексико на Нову Америку. У дописі на платформі Truth Social він заявив, що назву штату слід негайно змінити, оскільки Нью-Мексико є частиною Сполучених Штатів, а не Мексики, повідомляє Anadolu Agency.

Аргументи президента

Трамп стверджує, що назва Нова Америка додасть штату престижу та цінності. За його словами, зміна назви могла б сприяти зростанню вартості житла й доходів мешканців, а також посилити їхню гордість під час вітання американського прапора.

Президент уперше висунув цю пропозицію у вересні. Тоді він також назвав Нову Америку престижнішою назвою для штату на південному заході США.

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Для перейменування потрібна зміна конституції

Трамп не може одноосібно змінити назву штату: для цього необхідно внести поправки до Конституції Нью-Мексико. Губернаторка штату від Демократичної партії Мішель Лухан Грішем відкинула цю ідею, коли президент уперше озвучив її минулого місяця.

Попередні пропозиції щодо назв

Ініціатива щодо Нью-Мексико стала черговою в низці пропозицій Трампа про перейменування географічних об'єктів. У січні 2025 року він підписав указ, яким федеральним органам влади США було наказано використовувати назву Американська затока замість Мексиканської затоки.

У серпні Трамп також підписав указ, яким федеральним агентствам наказано перейменувати озеро Онтаріо, що межує зі США та Канадою, на озеро Америка. На мітингу 10 жовтня у Теннессі він також припустив можливість назвати Атлантичний або Тихий океан океаном Трампа чи океаном Америк. Під час мітингу в Джорджії у п'ятницю Трамп заявив, що жартома запитував Google про перейменування одного з цих океанів на океан Трампа.

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