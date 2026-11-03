Президент Трамп закликав виборців підтримати республіканців на проміжних виборах — TIME

Президент США Дональд Трамп у Вашингтоні напередодні дня голосування на проміжних виборах закликав своїх прихильників прийти на виборчі дільниці та заявив, що Республіканська партія здобуде переконливу перемогу за високої явки його виборців. Виступаючи біля відбивального басейну меморіалу Лінкольна, він назвав ці вибори найважливішими проміжними виборами в житті нинішнього покоління.

Як повідомляє TIME, Трамп критикував Демократичну партію, стверджуючи, що вона висунула найекстремальніший і найнебезпечніший список кандидатів в історії США. Він також звинуватив демократів у просуванні радикального порядку денного та розкритикував їхні позиції щодо прав трансгендерних людей і міграційної політики.

Заклик до прихильників

Президент нагадав про свою перемогу на виборах 2024 року та закликав виборців, які тоді підтримали його, проголосувати й цього разу. За його словами, навіть участь частини цих людей могла б принести республіканцям перемогу з великим відривом.

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Водночас Трамп визнав, що партія чинного президента зазвичай має складні результати на проміжних виборах. TIME зазначає, що політична сила, яка контролює Білий дім, зазвичай втрачає місця в Конгресі під час такого голосування. Професорка американського уряду Джорджтаунського університету Мікеле Сверс раніше порівнювала проміжні вибори з референдумом щодо того, як виборці оцінюють роботу президента.

Дані опитувань і дострокове голосування

За даними видання, рейтинг схвалення Трампа перед виборами впав до історично низького рівня. Більшість загальнонаціональних опитувань щодо голосування за партії свідчили про перевагу демократів. Остаточна серія опитувань The New York Times/Siena також показала перевагу демократичних кандидатів у сенатських перегонах у Мічигані, Техасі, Мені, Огайо та Канзасі.

Станом на понеділок понад 57,5 мільйона американців уже проголосували достроково, свідчать дані Election Lab Університету Флориди. У штатах із партійною реєстрацією демократи становили трохи менше 43% дострокових виборців, республіканці — 31,7%, а ще 25,3% не були зареєстровані за жодною з партій. TIME зазначає, що республіканці останніми роками частіше голосують особисто в день виборів, тому цей розрив може скоротитися.

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