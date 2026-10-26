Президент Трамп заперечив обговорення нової підтримки Нетаньягу — Jerusalem Post

Президент США Дональд Трамп заявив, що не обговорював із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу можливість нового публічного схвалення перед виборами в Ізраїлі. Про це він сказав журналістам, сідаючи на борт Air Force One перед поїздкою на передвиборчий захід у штаті Міссісіпі.

Відповідаючи на запитання, чи просив Нетаньягу про другу заяву на підтримку, Трамп сказав, що ніколи не говорив про це. Водночас президент США зазначив, що вже оприлюднив дві заяви на підтримку ізраїльського прем’єра та вважає, що той добре працював на посаді в дуже складних умовах.

Повідомлення про контакти

Як повідомляє Jerusalem Post, американські посадовці розповіли виданню, що Нетаньягу докладав значних зусиль, аби переконати Трампа зробити ще одну публічну заяву на його підтримку. За їхніми словами, попереднє схвалення не спричинило помітних змін у соціологічних опитуваннях.

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Axios також писало, що Нетаньягу двічі розмовляв із Трампом упродовж трьох днів і просив його посилити публічну підтримку. За даними видання, ізраїльський прем’єр нібито пропонував можливі формулювання для додаткових заяв та просив Трампа поспілкуватися з ізраїльськими журналістами.

Позиція Лікуду

Партія «Лікуд» заперечила повідомлення про те, що Нетаньягу звертався до президента США з проханням про схвалення. Коментар Трампа прозвучав менш ніж за добу до ізраїльських виборів.

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