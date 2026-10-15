Президент Трамп звинуватив Ель-Сайєда у зв’язках з Братами-мусульманами — The National

У США президент Дональд Трамп звинуватив кандидата від Демократичної партії до Сенату від штату Мічиган Абдула Ель-Сайєда у членстві в організації «Брати-мусульмани». Ель-Сайєд відкинув ці твердження. Про це повідомляє The National.

Заява Трампа

Трамп зробив цю заяву в Білому домі у четвер, менш ніж за три тижні до проміжних виборів 3 листопада. Він також неодноразово називав Абдула Ель-Сайєда «Мохаммедом». За даними видання, опитування показують, що демократ із незначною перевагою випереджає свого суперника-республіканця Майка Роджерса, союзника Трампа.

Мічиган належить до штатів, де сенатські перегони перед виборами, які визначать контроль над Конгресом США, уважно відстежують. У штаті проживає близько 300 тисяч американців арабського походження. У разі перемоги Ель-Сайєд став би першим мусульманином, обраним до Сенату США.

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Відповідь кандидата

Ель-Сайєд, син єгипетських іммігрантів, в інтерв’ю NBC заявив, що не має зв’язків із «Братами-мусульманами». За його словами, батьки розлучилися, коли він був дитиною, а виховувала його американська мачуха. Кандидат також назвав несерйозним використання як доказу допису в соцмережах.

Американські медіа цього тижня цитували дописи, які нібито належать зведеній сестрі Ель-Сайєда та містять згадку про його матір як прихильницю організації. Під час дебатів минулого тижня Роджерс також звинувачував Ель-Сайєда у зв’язках зі збройними угрупованнями на Близькому Сході та заявляв, що той не засуджує ХАМАС і «Братів-мусульман». У відповідь Ель-Сайєд закликав Роджерса прямо висловити підозру, натяки на яку, за його словами, той робив упродовж дебатів.

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