Президент Трамп звинуватив Корніна й Роува у шкоді кампанії Пакстона — The Hill

У США президент Дональд Трамп заявив, що республіканський сенатор від Техасу Джон Корнін і колишній радник Білого дому президента Джорджа Буша-молодшого Карл Роув перешкоджають Кену Пакстону перемогти на проміжних виборах до Сенату. Про це повідомляє The Hill.

У дописі в Truth Social Трамп похвалив Пакстона, який обіймає посаду генерального прокурора Техасу, та заявив, що в разі його поразки в листопаді відповідальність нестимуть Корнін і Роув.

Праймериз у Техасі

За підтримки Трампа Пакстон у травні переміг Корніна в другому турі республіканських праймериз. Після поразки Корнін критикував адміністрацію Трампа та не проводив спільної кампанії з Пакстоном.

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Корнін неодноразово висловлював занепокоєння щодо кандидатури генерального прокурора Техасу, її впливу на республіканський список кандидатів, а також стилю виборчої кампанії Пакстона.

Суперник демократів

Трамп також розкритикував представника законодавчого органу штату Джеймса Таларіко — кандидата від Демократичної партії на виборах до Сенату від Техасу. Президент заявив, що Таларіко не відповідає цінностям штату.

Як зазначає видання, більшість оприлюднених соціологічних опитувань показують невелику перевагу Таларіко. Безпартійний прогнозист Decision Desk HQ, партнер The Hill, оцінює його шанси на перемогу у 56%. Дострокове голосування в Техасі має розпочатися в понеділок.

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