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Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент США Дональд Трамп у понеділок, 23 листопада, у відеозверненнях оголосили про офіційний запуск практичного етапу спільного проєкту TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, «Маршрут Трампа в ім’я міжнародного миру та процвітання»).

Ініціатива спрямована на розблокування комунікацій та створення безперебійного мультимодального транзитного сполучення на Південному Кавказі на засадах поваги до суверенітету, територіальної цілісності та юрисдикції країн регіону.

За словами Пашиняна, запуск робіт став початком найбільшої економічної програми в історії Вірменії з часу здобуття незалежності. Дональд Трамп зі свого боку привітав вірменського прем’єра зі «сміливим лідерством» на шляху до припинення понад 35-річного конфлікту з Азербайджаном, нагадавши про підписання мирної угоди у Білому домі минулого року.

Американський президент також оголосив про створення нової компанії «TRIPP Development Company», яка розвиватиме торговельні, енергетичні та пасажирські маршрути в регіоні. Крім того, Трамп подякував Ніколу Пашиняну та президенту Азербайджану Ільхаму Алієву за співпрацю і номінування його на Нобелівську премію миру, а також запросив очільника уряду Вірменії до Білого дому наступного року під час його візиту до Вашингтона на Національний молитовний сніданок.

Джерело: panorama.

У Вірменії розпочали підготовчі проєктні роботи для торговельного коридору TRIPP, хоча операційна угода зі США ще не завершена, а компанію-оператора TRIPP Development ще не зареєстровано.

Будівництво транспортного коридору TRIPP через територію Вірменії, який має з’єднати основну частину Азербайджану з його Нахічеванським ексклавом, планують розпочати у 2027 році. Раніше старт робіт очікували до кінця 2026 року.

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