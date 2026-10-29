У Франкфурті, Німеччина, президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що залишить посаду 7 лютого. Про це повідомляє Politico. ЄЦБ підтвердив її відставку, однак не надав деталей про подальші плани Лагард.

Вакансія на чолі ЄЦБ

Оголошення завершує кількамісячні спекуляції щодо майбутнього Лагард і відкриває вакансію на чолі однієї з найвпливовіших інституцій Європи. Воно також відкриває шлях для домовленостей між столицями країн ЄС щодо пакета призначень до Виконавчої ради ЄЦБ, яка складається із шести членів.

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Зміни у виконавчій раді

Ізабель Шнабель має залишити ЄЦБ у січні, щоб обійняти керівну посаду в Міжнародному валютному фонді. Повноваження головного економіста ЄЦБ Філіпа Лейна завершуються у травні. За даними видання, відставка Лагард також дозволить президентові Франції Еммануелю Макрону взяти участь у виборі її наступника до президентських виборів у Франції наступного року. Politico називає лідерку «Національного об'єднання» Марін Ле Пен, яка давно критикує ЄС, провідною кандидаткою на посаду президента Франції.

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