Президентка Косова повернула закон про Спеціальну палату — Balkan Insight

Президентка Косова Юстина Широка-Пула повернула до парламенту для повторного розгляду закон, який передбачає обмеження юрисдикції та мандата Спеціальної палати Косова в Гаазі. Із відповідною пропозицією звернулася Демократична партія Косова, що була ініціаторкою документа, повідомляє Balkan Insight.

Повторний розгляд закону

Закон первинно схвалили менш ніж три тижні тому. Йому передували тижні вуличних протестів ветеранів Армії визволення Косова. Учасники акцій виступали під гаслом не від мого імені, реагуючи на формулу судді про винесення вироку від імені народу Косова.

В офісі президентки заявили, що Широка-Пула виступає проти спроб спотворити історичну правду про Косово, поставити під сумнів визвольний характер війни або прирівняти тих, хто воював за свободу й виживання, до режиму, який їх пригноблював.

Депутат від Демократичної партії Косова Перпарім Груда, який брав участь у підготовці документа, заявив, що не бачить помилок у законі про внесення змін до закону про Спеціальну палату.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вироки колишнім лідерам Армії визволення Косова

Закон ухвалили після того, як Спеціальна палата визнала чотирьох колишніх лідерів Армії визволення Косова винними у воєнних злочинах, зокрема незаконному ув'язненні, жорстокому поводженні, катуваннях і вбивствах, скоєних між квітнем 1998-го та червнем 1999 року.

Колишнього президента Косова Хашима Тачі та Якупа Краснікі засудили до 25 років ув'язнення кожного. Кадрі Веселі отримав 18 років позбавлення волі, а Реджеп Селімі — 13 років. Їм зарахують строк перебування під вартою з листопада 2020 року; вирок можна оскаржити, і захист працює над апеляцією.

Європейський Союз після первинного схвалення закону заявив, що він суперечить міжнародним зобов'язанням Косова перед ЄС. Союз фінансує більшість операцій Спеціальної палати, яка формально є частиною судової системи Косова, але розташована в Гаазі та укомплектована міжнародними працівниками.

Читай нас у