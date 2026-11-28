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Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розкритикувала рішення американської влади відкрити «гарячу лінію» для повідомлень про діяльність наркокартелів у країні. Вона назвала таку ініціативу втручанням у внутрішні справи Мексики.

Під час пресконференції у п’ятницю Шейнбаум наголосила, що співпраця Мексики зі Сполученими Штатами має відбуватися на рівноправних умовах.

«Ми чітко дали зрозуміти, що наші відносини зі Сполученими Штатами ґрунтуються на координації, а не на підпорядкуванні», – заявила президентка.

Вона також повідомила, що передала послу США в Мексиці Рону Джонсону офіційну ноту протесту. Шейнбаум різко розкритикувала створення американської «гарячої лінії», вважаючи це формою втручання у справи країни.

«Ми повинні висловлювати свої думки; більше того, це наш обов’язок, оскільки ми мусимо захищати свій суверенітет», – наголосила вона.

У середу Управління боротьби з наркотиками США (DEA) оголосило про запуск каналів зв’язку, через які громадяни Мексики зможуть анонімно повідомляти про людей, державних посадовців та мережі відмивання грошей, пов’язані з наркокартелем «Сіналоа».

Раніше Сполучені Штати визнали це мексиканське злочинне угруповання терористичною організацією.

Ініціатива DEA загострила тривалу суперечку між Вашингтоном і Мехіко щодо того, хто має право вживати заходів проти наркокартелів на території Мексики.

Водночас президент Асоціації журналістів штату Сіналоа Хуан Мануель Партіда Вальдес привітав появу американської «гарячої лінії». Він став одним із перших, хто скористався нею та надіслав повідомлення у четвер.

Про це повідомляє Euronews.

Нагадаємо, у Мережі поширюється відео, на якому, ймовірно, зафіксовані члени мексиканських наркокартелів, які беруть участь у бойових діях в Україні. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що влада перевірить справжність запису. За її словами, мексиканців могли завербувати приватні військові структури, армія або уряд.

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