Президентка МКЧХ двічі зустрічалася з Ханією щодо заручників у Газі — Jerusalem Post

Президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич заявила, що двічі зустрічалася в Катарі з колишнім лідером ХАМАС Ісмаїлом Ханією. Вона намагалася організувати візити представників МКЧХ до ізраїльських заручників, яких утримували в Газі, повідомляє Jerusalem Post.

За словами Сполярич, ці переговори були складними та відвертими. Вона також обговорювала питання доступу до заручників із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. На запитання, чи мав МКЧХ доступ до заручників, очільниця організації відповіла заперечно.

Візити до заручників

Сполярич сказала, що організувати візити до заручників було складніше, ніж домогтися їхнього повернення. На її думку, заручників мали повернути без умов із першого дня, однак МКЧХ може діяти лише в межах наявних у нього інструментів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У серпні 2025 року матері колишніх заручників Евіатара Давида, Німрода Коена, Гая Гільбоа-Далаля, Давида та Аріеля Куніо зустрічалися зі Сполярич у Женеві. Вони просили організацію відвідати їхніх близьких у Газі. Крім того, восьмеро заручників, звільнених під час тимчасового припинення вогню в грудні 2025 року, звернулися до МКЧХ листом із проханням відвідати 137 людей, які на той час залишалися в полоні. Такі візити не відбулися.

Нейтралітет і затримані

Очільниця МКЧХ назвала захоплення заручників надзвичайно складним і жорстоким явищем та наголосила, що головною метою має бути їхнє повернення. Вона вважає, що раніший тиск під час переговорів міг урятувати більше життів.

Сполярич також заявила, що суворе дотримання нейтралітету МКЧХ було важливим для повернення багатьох заручників до Ізраїлю. Окремо вона сказала, що Ізраїль має моральний і юридичний обов'язок відновити візити представників організації до людей, яких країна утримує як затриманих з міркувань безпеки. Такі візити припинили після нападу 7 жовтня.

Читай нас у