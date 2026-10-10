Президентка Шейнбаум обговорила інвестиції з бізнесом США — Mexico News Daily

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум у Національному палаці провела зустріч із представниками американського бізнесу та послом США Рональдом Джонсоном. Розмова була присвячена інвестиційному клімату, торгівлі й економічній стратегії Plan México, тоді як безпекові ініціативи з послом сторони не обговорювали.

Як повідомляє Mexico News Daily, Шейнбаум заявила, що питання безпеки обговорить із Джонсоном пізніше. У зустрічі брали участь представники Торгової палати США та Американської торгової палати Мексики, AmCham.

Інвестиції та торгівля

За словами Шейнбаум, учасники розглядали занепокоєння компаній, новий закон про доходи, торговельні запити та умови для бізнес-інвестицій у Мексиці. На зустрічі також були президент Мексиканської координаційної бізнес-ради Хосе Медіна Мора та координаторка Консультативної ради з регіонального економічного розвитку й переміщення виробництв Альтаграсія Гомес Сьєрра.

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Президент AmCham Оскар дель Куето заявив про зацікавленість організації у тіснішій співпраці мексиканського уряду та приватного сектору. Він також назвав серед важливих тем безпеку, інвестиції та ширшу участь бізнесу. Було фіналізовано кілька інвестиційних угод, про які мають оголосити згодом, а американській делегації представили детальну інформацію про Plan México — стратегію економічного розвитку, індустріалізації та регіонального зростання.

Питання поліцейської академії

Зустріч відбулася на тлі перегляду торговельних відносин Мексики та США в межах Угоди між США, Мексикою і Канадою, USMCA. AmCham раніше заявляла, що угода має сприяти поглибленню регіональної інтеграції та збереженню конкурентоспроможності економік трьох країн.

Водночас у медіа обговорювали участь Джонсона у церемонії початку будівництва Міжнародної академії підготовки поліції у штаті Керетаро 2 жовтня. Посол і губернатор штату Маурісіо Курі зазнали критики через ймовірне неотримання федерального дозволу, передбаченого законом. Шейнбаум заявляла, що влада штатів не може укладати міжнародні безпекові домовленості чи запускати такі академії без погодження федерального уряду та Міністерства закордонних справ. Джонсон погодився найближчим часом зустрітися з міністром закордонних справ Роберто Веласко для обговорення академії та інших питань безпеки й кордону.

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