Президентка Шейнбаум подасть скаргу через смерть мексиканця в ICE — Mexico News Daily

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що уряд країни подасть у США скаргу після смерті 56-річного громадянина Мексики Еміліано Андраде Коваррубіаса в центрі утримання Імміграційної та митної служби США (ICE) в Ларедо, штат Техас. Про це повідомляє Mexico News Daily.

Смерть у центрі утримання

Андраде Коваррубіаса знайшли непритомним працівники Rio Grande Processing Center під час перевірки безпеки приблизно о 10:00 у суботу. За словами Шейнбаум, чоловіка затримали у червні. Його родина повідомила мексиканській владі, що він мав діабет і високий артеріальний тиск та, ймовірно, не отримував усіх потрібних ліків.

Міністр закордонних справ Роберто Веласко зв'язався з родиною померлого в неділю. Міністерство закордонних справ Мексики заявило, що генеральне консульство країни в Ларедо попросило американську владу провести швидке, ретельне і прозоре розслідування обставин смерті та встановити, чи є відповідальні особи.

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Звернення до прокурора

Шейнбаум наголосила, що влада Мексики подасть скаргу у Сполучених Штатах, оскільки, за її словами, має бути забезпечений захист прав людини. МЗС Мексики уточнило, що звернення буде надіслане окружному прокурору округу Вебб, аби з'ясувати обставини справи Андраде Коваррубіаса.

За даними мексиканського зовнішньополітичного відомства, цей випадок став 18-ю смертю громадянина Мексики під вартою ICE або під час імміграційних операцій від 20 січня 2025 року. Відомство заявило, що раніше надсилало дипломатичні ноти Державному департаменту США, подавало скарги до компетентних органів та допомагало родинам отримувати юридичне представництво.

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