Президентка Шейнбаум пообіцяла допомогу Гвадалахарі з водою — Mexico News Daily

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що федеральний уряд допоможе владі штату Халіско розв’язати проблему забруднення води в агломерації Гвадалахари. Водночас вона сказала, що губернатор Халіско Пабло Лемус і влада штату мають пояснити обставини повідомлюваного застосування сили під час протесту біля його офіційної резиденції Casa Jalisco.

Як повідомляє Mexico News Daily, у неділю тисячі людей вийшли на акцію, вимагаючи розв’язати давню проблему якості води. За даними медіа, поліція застосувала проти учасників водомети та сльозогінний газ. Шейнбаум наголосила, що не підтримує репресій, але також виступає проти насильства під час протестів.

Дані про затриманих

Під час ранкової пресконференції президентку запитали про людей, яких, за словами журналіста, затримали або які зникли після акції. Вона відповіла, що влада Халіско повинна надати інформацію про затриманих і пояснити своє рішення щодо застосування водометів та сльозогінного газу, якщо ці засоби використовували.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Уряд Халіско заявив, що близько 400 людей, яких він назвав не пов’язаними з протестом, напали на поліцейських та інших присутніх. За версією штату, травм зазнали 28 правоохоронців, двоє з них — тяжких, а ще 31 людині знадобилася медична допомога. Влада штату повідомила про затримання 39 осіб. Водночас учасники протесту, за даними місцевих медіа, склали список щонайменше з 23 людей, яких вважали затриманими або зниклими.

Переговори з водною комісією

Шейнбаум повідомила, що представники команди Лемуса мають зустрітися з посадовцями Національної водної комісії Мексики для обговорення плану дій. Йдеться про невідкладні заходи та інфраструктурні проєкти для розв’язання проблеми забруднення води.

Президентка також заявила, що федеральний уряд не підтримує приватизацію водопостачання в Гвадалахарі. За її словами, окремі схеми фінансування можуть привести до приватного управління водними послугами, тому це питання обговорюватимуть із владою штату.

Читай нас у