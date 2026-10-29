Президенту Трампу представили військові варіанти щодо Ірану — Jerusalem Post

Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер представив президентові США Дональду Трампу військові варіанти дій щодо Ірану. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на The Wall Street Journal, який цитує американських посадовців та інших співрозмовників, обізнаних із перебігом зустрічі.

Зустріч із військовим керівництвом

За даними видання, у зустрічі також брали участь міністр оборони США Піт Гегсет, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн та інші члени кабінету. Зустріч відбулася наступного дня після переговорів військових керівників із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Як повідомлялося, Венс контактував з Іраном, намагаючись відновити мирні переговори. Водночас Трамп відкинув ці повідомлення, заявивши, що спілкування Венса з іранською стороною стосувалося лише дефіциту медичного обладнання.

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Посилення оборони в регіоні

Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що США попередили кілька арабських держав Перської затоки про потребу бути готовими до короткої, але інтенсивної військової кампанії після проміжних виборів у США. За даними газети, США також, імовірно, готуються до нового удару: направили до Ізраїлю додаткову систему протиповітряної оборони Patriot і перемістили військових із баз, які були більш уразливими до ескалації.

До регіону також доправили додаткові засоби ППО, боєприпаси та інші запаси, зазначає видання. Іран публічно й приватно попереджав, що в разі удару США атакуватиме широкий спектр американських цілей і цілей держав Затоки.

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