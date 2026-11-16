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Приблизно 11 тисяч авіарейсів було затримано або скасовано у США в п'ятницю, 13 листопада, через перевантаження мережі зв'язку новим маршрутизатором Juniper Networks, який компанія L3Harris встановила в Арканзасі під час модернізації телекомунікаційної інфраструктури Федерального управління цивільної авіації (FAA).

«Ми виявили два місця, які фактично надсилали запити в нашу мережу з дуже високою частотою — тисяча підключень кожні чотири-пять секунд», — повідомила керівниця відділу технологій FAA Ребекка Гай, пояснивши, що через надмірний трафік із цього пристрою та ще одного роутера в Техасі перебої виникли у 17 із 22 центрів контролю висотних польотів.

Внаслідок інциденту регулятор змушений був тимчасово призупинити виліт усіх рейсів у країні, а згодом фахівці відключили проблемну функцію передачі даних на близько 60 аналогічних пристроях, щоб стабілізувати систему.

Джерело: видання The Wall Street Journal.

У США через серйозний збій системи управління повітряним рухом за п'ятницю та суботу скасували або затримали понад 25 тисяч авіарейсів.

Президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію свого попередника Джо Байдена у масштабному збої в системі управління повітряним рухом, який призвів до призупинення рейсів по всій країні.

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