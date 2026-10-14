Поблизу Кіркука на півночі Іраку придорожня бомба підірвала автомобіль армійського патруля, внаслідок чого загинули бригадний генерал і солдат. Ще двоє військовослужбовців дістали поранення. Про це з посиланням на заяву іракських військових повідомляє Asharq Al-Awsat.

Патруль шукав сховище ІДІЛ

Вибух стався приблизно за 80 кілометрів на південь від Кіркука. За даними військових, патруль проводив пошукову операцію в районі сховища бойовиків угруповання «Ісламська держава» — ІДІЛ, по якому напередодні завдала удару іракська авіація.

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Друга атака від початку жовтня

Це друга атака на іракські сили безпеки в цьому районі від початку жовтня. 5 жовтня бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за напад на позицію федеральної поліції на південний захід від Кіркука. Тоді нападники, озброєні кулеметами та снайперськими гвинтівками, вбили одного федерального поліцейського й поранили ще чотирьох.

Новий напад стався за кілька тижнів після завершення 30 вересня виведення американських сил з Іраку, що означало закінчення їхньої військової місії в країні. Іракські посадовці заявляли, що ІДІЛ зберігає сплячі осередки, здатні здійснювати раптові атаки, попри операції іракських сил проти повстанців.

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