Прихильники колишнього президента Болівії Ево Моралеса заявили про намір 13 жовтня розпочати поетапні протести та марш до Ла-Паса — місця перебування уряду країни. Акція відбуватиметься попри режим надзвичайного стану, який обмежує дорожні блокади, повідомляє The Rio Times.

Протести проти економічних змін

Учасники протесту виступають проти економічних заходів президента Родріго Паса. Йдеться, зокрема, про скасування субсидії на дизельне пальне та плани закрити або продати збиткові державні компанії.

Лідер селянської профспілки Джерсон Мурільйо, який підтримує Моралеса, заявив, що переговорів з урядом не буде. За його словами, марш почнеться 13 жовтня, але остаточне місце старту не визначили. Серед можливих пунктів називали Каракольйо, Патакамаю та Ла-Уачаку на високогірній трасі в напрямку Ла-Паса.

Організатори повідомили, що акції мають відбуватися поетапно та мирно. Водночас вони не оголосили очікуваної кількості учасників. За словами одного з лідерів руху, до протестів можуть долучитися селянські федерації з усіх дев'яти департаментів Болівії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція влади

Поліція вже розмістила підрозділи на ключових автодорогах департаменту Кочабамба, який є політичною базою Моралеса. Правоохоронці чергують, зокрема, в Паратані, Сутікольйо, біля розв'язки Вакас і мосту Уайльяні — на маршрутах у напрямках Ла-Паса та Санта-Круса.

Президент Пас заявив, що блокади можуть позбавити лікарні постачання кисню, підвищити ціни на харчі та зупинити експорт. Він назвав людей, які закликають до блокування доріг, зрадниками.

Режим надзвичайного стану запровадили після дорожніх блокад у травні та червні, а у вересні продовжили на 90 днів за підтримки Законодавчої асамблеї. Він також дозволяє військовим допомагати поліції утримувати дороги відкритими.

На 15 жовтня головне профспілкове об'єднання країни — Центральна робітнича Болівії — призначило національну зустріч у Кочабамбі для обговорення поточної ситуації.

Читай нас у