У Південній Кароліні прихильники конгресмена-республіканця Ральфа Нормана започаткували рух Write-In Ralph і закликають виборців вписувати його ім’я у бюлетені на виборах до Сенату США 3 листопада. Ініціатива спрямована проти сенаторки Дарлін Грем — кандидатки Республіканської партії, яку підтримав президент Дональд Трамп, повідомляє Al Jazeera.

Один з організаторів руху, 28-річний житель штату Евері Мілтон, заявив, що частина консервативних виборців розчарувалася в Трампі та не хоче підтримувати Грем. За його словами, активісти хочуть бачити в Сенаті політика, який самостійно оцінюватиме політичні рішення, а не просто погоджуватиметься з партійним керівництвом.

Призначення і праймеріз

Дарлін Грем призначили до Сенату після смерті її брата, сенатора-республіканця Ліндсі Грема, 11 липня. Спочатку вона заявляла, що завершить його роботу протягом решти строку, однак за кілька днів Трамп закликав її балотуватися на повний шестирічний термін. Згодом Грем оголосила про участь у виборах і перемогла Нормана на серпневих республіканських праймеріз.

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Норман, який представляє п’ятий виборчий округ Південної Кароліни в Палаті представників, після поразки на праймеріз неодноразово відмовлявся проводити спільні передвиборчі заходи з Грем. Він сказав The Wall Street Journal, що кандидатка має «заслужити голос», а її кампанія намагається «підтримати кандидата».

Конкурентні перегони

За даними жовтневого опитування The New York Times/Siena College, Грем і кандидатка від Демократичної партії Енні Ендрюс мали по 48% підтримки серед імовірних виборців. Серед тих, хто назвав себе незалежними виборцями, Ендрюс випереджала Грем на 20 відсоткових пунктів.

Виборча комісія штату повідомила, що достроково проголосували майже 950 тисяч людей — це рекордний показник для проміжних виборів у Південній Кароліні. На виборах до Сенату 2022 року голоси за вписаних кандидатів становили лише 0,1% від загальної кількості поданих голосів.

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