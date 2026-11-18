Принц Гаррі готовий повернутися до армії та воювати з росією – The Telegraph
Герцог Сассекський заявив про готовність знову одягнути військову форму та повернутися на службу до Збройних сил Великої Британії, якщо виникне відповідна потреба через загрозу з боку росії. Про це він розповів в інтерв’ю виданню The Telegraph під час свого неоголошеного візиту до Львова минулого тижня.
Принц наголосив, що відсутність прямих обстрілів на британській території не звільняє країну від протистояння агресору.
«Те, що в нас не летять дрони, кулі та ракети, не означає, що ми не у стані війни», — підкреслив він.
За словами Гаррі, хоча європейські держави вже усвідомлюють масштаби російської загрози, існує ризик внутрішніх конфліктів усередині самого континенту. У такій ситуації колишні військовослужбовці повинні бути готові знову стати на захист держави.
«Якщо мене попросять знову записатися, якщо виникне така потреба, то я на всі 100 відсотків буду там, щоб служити своїй країні разом зі своїми колегами-ветеранами та військовослужбовцями», — зазначив герцог.
Принц Гаррі відслужив у британській армії десять років, зокрема двічі перебував у гарячих точках в Афганістані як пілот ударного гелікоптера Apache, а свою військову кар'єру завершив у 2015 році. За час повномасштабного вторгнення росії він відвідав Україну вже вчетверте.
Джерело: The Telegraph.
Британський принц Гаррі неоголошено відвідавЛьвів в Україні, де зустрівся з пораненими ветеранами війни в реабілітаційній клініці. За даними джерела, під час розмови з військовими він сказав, що вони виграють війну.
Принц Гаррі під час свого четвертого візиту до України виступив 15 листопада на конференції з реабілітації у Львові та висловив переконання, що українці переможуть у війні й збудують успішну державу.
Британський принц Гаррі 15 листопада приїхав до Львова на Всеукраїнські Ігри Нескорених, щоб особисто підтримати українських військовослужбовців та ветеранів під час змагань із регбі на колісних кріслах.