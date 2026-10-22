Принц Гаррі пояснив, чому повернувся до Великої Британії після шести років життя у США

Принц Гаррі розповів, чому вирішив повернутися до Великої Британії після шести років життя у США. Однією з головних причин стали діти — семирічний принц Арчі та п’ятирічна принцеса Лілібет, для яких він хотів відкрити нові освітні можливості.

Наприкінці літа 2026 року принц Гаррі разом із дружиною Меган Маркл та дітьми приїхав до Великої Британії. За словами герцога, можливість віддати Арчі та Лілібет до британської школи стала для нього особливо важливою.

«Можливості для родини. Можливість віддати дітей до британської школи. Це багато для мене значить. Я навіть не уявляв, наскільки це для мене важливо», — сказав принц Гаррі.

Герцог Сассекський розповів, що його діти вже адаптувалися до нових британських шкіл. Він переконаний, що навчання в різних країнах допоможе їм отримати цінний досвід і краще зрозуміти інші культури.

«Не хвилюйтеся, я не критикую американські школи. Але вважаю, що для дітей 7 і 5 років можливість порівняти й отримати два абсолютно різні культурні досвіди – це сьогодні надзвичайно важливо», — зазначив принц.

Таким чином, Гаррі розглядає навчання дітей у Великій Британії як можливість поєднати два різні культурні досвіди — американський і британський.

Ще однією причиною повернення до Великої Британії стали родинні зв’язки. Принц Гаррі зізнався, що хотів бути ближче до рідних і частіше проводити час удома.

«Чудово бути поруч із друзями, родиною, а також із друзями та їхніми дітьми, мати можливість постійно влаштовувати спільні ігри, це справді допомагає нашим дітям освоїтися», — поділився герцог Сассекський.

Він також зазначив, що, попри попередні думки про повернення, переїзд до Великої Британії разом із родиною не був заздалегідь запланованим рішенням.

Водночас Гаррі визнав, що сумував за батьківщиною. Серед чинників, які вплинули на його рішення, було й те, яким стало його життя у США.

Отже, основними мотивами повернення принц Гаррі назвав майбутнє дітей, можливість навчатися у британських школах, близькість до родини та тугу за батьківщиною.

Про своє рішення герцог Сассекський розповів в інтерв’ю GQ.

Принц Гаррі та Меган Маркл 15 жовтня відвідали Ноттінгем, де майже дев’ять років тому розпочався їхній спільний королівський шлях. Для герцога та герцогині Сассекських це став перший офіційний спільний вихід після повернення родини до Великої Британії.

До цього найкраща подруга Меган Маркл Келлі Зайфен трохи відкрила завісу над доволі приватним життям герцогів Сассекських у Британії, куди вони переїхали в серпні.

Принц Гаррі та Меган Маркл уперше разом з’явилися на публіці після повернення до Великої Британії. Подружжя вирушило на обід до затишного пабу The Falkland Arms у Котсуолдсі.

Дружину принца Гаррі Меган Маркл помітили на приватній вечері в готелі «Claridge’s» у Лондоні разом із наймолодшою лауреаткою Нобелівської премії миру Малалою Юсафзай. Відеозапис їхньої зустрічі оприлюднили в мережі відвідувачі закладу, які сиділи неподалік і таємно зафільмували розмову герцогині Сассекської з пакистанською правозахисницею.

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