Принц Гаррі розповів, як його діти — семирічний Арчі та п’ятирічна Лілібет — звикають до життя у Великій Британії. За словами герцога Сассекського, їм подобається навчатися в британській школі, а перехід до нової системи освіти навіть додав дітям упевненості. Гаррі також пожартував про американський акцент сина й доньки.

За словами Гаррі, переїзд до Великої Британії став для Арчі та Лілібет помітною зміною. Діти звикають до нового середовища, школи та місцевих звичаїв. Однією з найбільших новинок для них стала шкільна форма, адже в американських школах вони звикли до іншого підходу. «Я гадаю, для дітей великою зміною стало те, що тепер вони носять шкільну форму. Але це однозначно пішло на користь. У них обох упевненість у собі злетіла до небес, відколи вони вчаться в британській школі. Це дуже, дуже приємно спостерігати», — поділився принц.

Гаррі також запитали, чи зберігся в дітей американський акцент після переїзду. Арчі та Лілібет народилися і провели перші роки життя у США, тож їхня вимова відрізняється від британської. У відповідь принц пожартував, що намагається позбавити дітей американського акценту. Водночас, за його словами, їхні шкільні друзі роблять те саме — допомагають їм звикати до британської вимови.

Особливо добре це вдається п’ятирічній Лілібет. Гаррі розповів, що донька, яка народилася в Каліфорнії, вже дуже вправно відтворює британський акцент. Для Арчі та Лілібет батьки обрали приватну школу у Великій Британії. Навчання в ній коштує недешево, однак, судячи зі слів Гаррі, нове шкільне середовище позитивно впливає на дітей. Найбільше його тішить те, що син і донька почуваються впевненіше та поступово освоюються на батьківщині батька. Про це принц розповів під час участі в ранковій програмі This Morning. Його слова наводить видання Hello! у матеріалі від 20 листопада 2026 року.

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