Принцеса Вельська долучилася до прийому султана Оману у вбранні зеленого кольору – People

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Принцеса Вельська Кейт Міддлтон разом із принцом Вільямом, королем Чарльзом та королевою Каміллою у Віндзорі взяла участь у церемонії зустрічі султана Оману Хайсама бен Таріка.

Для урочистості принцеса обрала зелене пальто від Alexander McQueen та капелюшок від Джульєтт Боттерілл, доповнивши образ класичною сумкою Chanel. Вибір зеленого кольору став жестом «дипломатичного гардероба» на знак поваги до гостей, оскільки він є одним із кольорів національного прапора Оману.

Джерело: Рeople.

Принцесу Уельську Кейт Міддлтон разом із 11-річною донькою Шарлоттою помітили в громадському транспорті Лондона. Вони їхали метро 10 жовтня, а один із пасажирів зняв їх на відео.

Нагадаємо, принц Гаррі разом із дружиною Меган Маркл та дітьми повернувся жити до Великої Британії після шести років перебування у США.

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