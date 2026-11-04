Прітцкер прогнозовано перемагає на виборах губернатора Іллінойсу — The Hill

В Іллінойсі, США, чинний губернатор Джей Бі Прітцкер, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагає кандидата від Республіканської партії Даррена Бейлі та може здобути третій термін на посаді. Про це повідомляє The Hill.

Повторне протистояння з Бейлі

Прітцкер і Бейлі вдруге змагалися за посаду губернатора штату. На виборах 2022 року Бейлі поступився Прітцкеру з відставанням понад 12 відсоткових пунктів.

Демократ Прітцкер не мав суперників на внутрішньопартійних виборах у березні. The Hill зазначає, що чинний губернатор вважався фаворитом у штаті, де сильні позиції має Демократична партія.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливі президентські амбіції

Упродовж останніх років Прітцкер був помітним критиком президента Дональда Трампа. Значна частина уваги до його кампанії останніми місяцями стосувалася можливого висування на президентських виборах 2028 року.

Прітцкер пов'язаний із сімейною імперією готелів Hyatt. Станом на кінець жовтня він витратив на проміжні вибори понад 38 мільйонів доларів. Він також підтримав віцегубернаторку Джуліану Страттон на праймеріз Демократичної партії до Сенату, де вона випередила двох інших претендентів на місце сенатора Діка Дурбіна, який залишає посаду.

У нещодавніх опитуваннях щодо потенційних кандидатів демократів на президентських виборах 2028 року Прітцкер поступався за підтримкою губернатору Каліфорнії Ґевіну Ньюсому та колишній віцепрезидентці Камалі Гарріс. Водночас він не виключив можливості балотуватися на посаду президента.

Читай нас у