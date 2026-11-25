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Продавці найбільшого російського маркетплейсу Wildberries масово скаржаться на невиплату коштів. За їхніми словами, компанія не перераховує не лише компенсації за товари, знищені внаслідок атак безпілотників, а й гроші за продукцію, яку вже продали.

Продавці Wildberries скаржаться в соцмережах та в особистих розмовах на те, що не отримують не тільки виплати за товари, що згоріли, а й гроші за продані. При чому дізнатися що-небудь у компанії неможливо: на скарги вона просто не реагує.

"Зв'язатися з кимось у компанії не можуть ані великі, ані дрібні продавці: служба підтримки відповідає шаблонами, а частіше просто ігнорує звернення", – говориться у публікації.

"WB нас просто кинув, і ми нічого з цим вдіяти не можемо", — каже, зокрема, власниця бренду одягу Finn Flare Ксенія Рясова.

Після перших пожеж на складах Wildberries у липні вона оцінювала збитки у сто мільйонів рублів, а зараз каже, що на складах маркетплейсу згорів товар її компанії на двісті мільйонів рублів з плюсом.

"Але ми не отримали не тільки грошей, але навіть слів підтримки та обіцянок, жодних пільг", – поскаржилася Рясова у відео, опублікованому в її соцмережах.

Finn Flare не пропонували зниження комісій або відсотків за кредитами WB-банку. Хоча спочатку представники маркетплейсу говорили, що такі заходи підтримки можливі.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

У Росії компанія Wildberries заявила, що нові санкції Європейського Союзу проти її засновниці та гендиректорки Тетяни Кім не вплинуть на діяльність маркетплейсу.

Продавці російського маркетплейсу Wildberries заявили, що компанія затримує виплати за вже продані товари на загальну суму близько 20 млрд рублів.

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