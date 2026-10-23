Профспілка моряків Хорватії вимагає оголосити частину Чорного моря зоною бойових дій

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Профспілка моряків Хорватії домагається оголошення частини Чорного моря біля узбережжя Болгарії та Румунії зоною бойових дій. Причиною стала атака безпілотників на комерційне судно Wine Trader, внаслідок якої зникли безвісти кілька членів екіпажу, зокрема громадянин Хорватії.

Минулого тижня безпілотники атакували танкер Wine Trader у Чорному морі. Один громадянин Хорватії зник безвісти, ще один отримав поранення. Загалом на борту судна перебували 12 членів екіпажу.

Як розповів генеральний секретар профспілки моряків Хорватії Невен Мелван, серед членів екіпажу були двоє громадян Хорватії, один громадянин Боснії і Герцеговини, а решта — громадяни Беніну.

За його словами, після атаки зникли безвісти громадянин Хорватії та шестеро моряків із Беніну. Мелван зазначив, що підстав для оптимізму щодо їхнього виявлення, на жаль, немає.

Після інциденту профспілка через Міжнародну федерацію транспортників (ITF) звернулася з вимогою оголосити зоною бойових дій район Чорного моря біля узбережжя Румунії та Болгарії.

«Люди гинуть і в Європейському Союзі», — наголосив Невен Мелван.

Ініціатива має надати морякам право відмовлятися від роботи на суднах, які проходять через небезпечний район, а також забезпечити їм гарантії та права, передбачені для перебування в зоні бойових дій.

За словами Мелвана, наразі залишається відкритим питання, чи вистачить політичної волі в Європейському Союзі для ухвалення такого рішення.

У профспілці сподіваються, що визнання небезпечної ділянки Чорного моря зоною бойових дій допоможе посилити захист моряків, які працюють у регіоні, де існує загроза атак безпілотників.

Про це повідомляє Jutarnji list.

Уранці 23 жовтня в Чорному морі біля узбережжя Румунії затонуло торговельне судно Khoryv, яке, за попередніми даними, могло бути уражене безпілотником. На борту перебували 13 членів екіпажу, зокрема 10 громадян України та троє громадян Азербайджану.

У Брюсселі, Бельгія, НАТО ухвалило рішення посилити присутність у Чорному морі додатковими патрульними літаками, радіолокаційними системами та безпілотниками.

Болгарія підтвердила, що над Чорним морем розвідувальні місії виконує літак морського патрулювання Boeing P-8A Poseidon. Прем’єр-міністр Румен Радев заявив, що повітряне судно проводить розвідку для виявлення потенційних загроз після атак безпілотників на торговельні судна в регіоні.

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