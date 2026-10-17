Профспілка вчителів Кенії закликала бойкотувати національні іспити — Nation Kenya

У Кенії підготовку до національних іспитів та оцінювань, у яких мають взяти участь близько 3,6 млн кандидатів, ускладнюють нестача фінансування шкіл і заклик профспілки вчителів не долучатися до проведення і перевірки тестів. Усні та практичні іспити KCSE для отримання сертифіката про середню освіту розпочнуться 19 жовтня, а основна сесія триватиме з 2 до 20 листопада, повідомляє Nation Kenya.

Школи купують матеріали в борг

Керівники шкіл заявляють про нестачу коштів на лабораторні матеріали та обладнання для практичних іспитів. За словами голови Асоціації керівників середніх шкіл Кенії Віллі Курії, частина закладів отримує хімікати й обладнання від постачальників у кредит, а деякі звертаються по фінансову допомогу до батьків.

У вересні директори повідомляли про нестачу приблизно 8 тис. кенійських шилінгів на одного учня порівняно з річною державною нормою у 22 244 шилінги для державних середніх шкіл. Міністерство освіти передбачає виплати трьома траншами у співвідношенні 50:30:20. За даними асоціації директорів, школи в перші два навчальні періоди отримали менше коштів, ніж очікувалося. Якщо третій транш було виплачено в зазначеному обсязі, сукупний дефіцит на одного учня становив би 5 787,40 шилінга.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вимоги профспілки

Профспілка вчителів закладів післяпочаткової освіти Kuppet закликала своїх членів не брати участі в адмініструванні, нагляді та перевірці іспитів, доки не буде врегульовано питання винагороди. Вона вимагає щонайменше 4 тис. шилінгів на день для екзаменаційних наглядачів та інших залучених працівників, а також не менше 100 шилінгів за перевірку однієї екзаменаційної роботи.

Генеральний секретар Kuppet Акелло Місорі закликав учителів не погоджуватися на такі призначення до досягнення домовленості щодо оплати. За даними видання, наглядачі отримують від 630 до 680 шилінгів на день, керівники екзаменаційних центрів — від 500 до 550 шилінгів, а асистенти наглядачів — від 430 до 510 шилінгів. Оплата за перевірку окремої роботи коливається від 35 до 75 шилінгів.

Місцева влада в окремих округах також готує заходи безпеки та плани реагування на негоду. Для шкіл у районах, де можливі сильні дощі та зсуви, передбачили транспорт і переміщення учнів, щоб кандидати не пропустили іспити.

Читай нас у