У США Американська федерація вчителів (AFT) 30 жовтня подала позов проти адміністрації президента Дональда Трампа, звинувативши посадовців у незаконному блокуванні списання студентських позик для десятків тисяч позичальників. Як повідомляє CNBC, профспілка оскаржує дії Міністерства освіти США щодо програми Public Service Loan Forgiveness.

Претензії позивачів

Позов Weingarten v. McMahon подали до Окружного суду США округу Колумбія. Позивачі стверджують, що міністерка освіти Лінда Макмен неналежно адмініструвала програму: неправильно підраховувала строки платежів позичальників і не зараховувала їм періоди роботи, які мали бути враховані.

Програма Public Service Loan Forgiveness, підписана президентом Джорджем Бушем-молодшим у 2007 році, передбачає анулювання федеральних студентських позик для окремих працівників некомерційних організацій і державного сектору після 120 платежів, що зазвичай відповідає десяти рокам. За адміністрації Джо Байдена правила програми змінили, щоб полегшити отримання права на списання боргу. За даними CNBC, це дало змогу вже списати позики понад мільйону позичальників.

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Затримки з розглядом заяв

У позові також ідеться про програму PSLF Buyback. Вона дозволяє позичальникам, які мають 120 місяців відповідної зайнятості, подати до Міністерства освіти запит на ретроактивну оплату місяців, пропущених через відстрочення або призупинення виплат.

За даними судового подання, станом на весну рішення за процедурою Buyback очікували 88 тисяч позичальників. Позивачі також заявили, що раніше цього року міністерство без пояснень зменшило кількість зарахованих їм кваліфікаційних платежів, відтермінувавши списання боргів.

Представник Міністерства освіти у коментарі CNBC заявив, що відомство виправляє помилки в програмному коді, допущені за адміністрації Байдена. За його словами, ці помилки призвели до неточного підрахунку платежів для частини позичальників.

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