Профспілки держсектору Ірландії призупинили другий день страйків — Cyprus Mail

Профспілки державного сектору Ірландії призупинили запланований на наступний тиждень другий день масових страйків. Рішення ухвалили після домовленості з урядом розпочати цими вихідними посередницькі консультації щодо умов нових переговорів про оплату праці.

Страйк після кількох місяців суперечок

У середу працівники значної частини державного сектору Ірландії провели перший за майже два десятиліття масштабний страйк у країні. У ньому брали участь, зокрема, вчителі, медичні працівники та державні службовці.

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Причиною протесту стала нездатність профспілок і міністрів протягом кількох місяців погодити основу для переговорів про підвищення зарплат, повідомляє Cyprus Mail.

Пошук основи для переговорів

У п'ятницю уряд і профспілки погодилися розпочати процес, покликаний знайти підстави для початку офіційних переговорів. Голова комітету з питань державного сектору Ірландського конгресу профспілок Кевін Каллінан заявив, що бачить перспективу поступу в започаткованому процесі. Водночас він наголосив, що слова уряду мають бути підкріплені практичними діями.

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