Профспілки Франції анонсували нову хвилю шкільних протестів – Le Figaro

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У Франції на вівторок, 13 жовтня, профспілки запланували п’яту хвилю загальнонаціональних протестів під назвою «Акт 5» з вимогою суттєво збільшити фінансування освітньої галузі. До акцій викладачів та школярів цього разу приєднаються науковці й професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, мобілізація учасників поступово спадає: після 256 тисяч демонстрантів 6 жовтня, на мітинги 8 жовтня вийшли лише 71,5 тисячі осіб. Міністр освіти Едуар Жеффре запевнив, що вплив протестного руху на роботу закладів освіти зменшується, а самі акції очікувано згаснуть із початком осінніх канікул.

Джерело: Le Figaro.

У Франції влада терміново розгортає близько 3 тисяч вчителів-замінників у школах із найбільшою потребою в педагогах. Цей крок відбувається після понад двох тижнів загальнонаціональних учнівських протестів, які в окремих випадках супроводжувалися насильством.

Французькі старшокласники мають намір продовжити протести за поліпшення умов навчання та закликали до нової хвилі демонстрацій у вівторок. Влада Франції водночас заявила про «помітне послаблення» руху, що триває від кінця вересня.

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