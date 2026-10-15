Профспілки Японії вимагатимуть підвищення зарплат щонайменше на 5% — The Japan Times

Японська конфедерація профспілок Rengo планує вимагати підвищення зарплат щонайменше на 5% під час щорічних весняних переговорів із роботодавцями у 2027 році. Це буде четвертий рік поспіль, коли об’єднання профспілок висуватиме такі вимоги.

Як повідомляє The Japan Times, Rengo прагне закріпити тенденцію до зростання оплати праці, попри посилення економічної невизначеності через нестабільну міжнародну ситуацію.

Вимоги для малих профспілок

Для малих профспілок, які налічують менш як 300 членів, Rengo вимагатиме підвищення зарплат щонайменше на 6%. Такий показник відповідає вимозі цього року та має допомогти скоротити розрив в оплаті праці між великими й малими компаніями.

У межах загальної вимоги конфедерація також наполягатиме на підвищенні тарифних ставок щонайменше на 3%. Rengo планує закликати роботодавців активніше інвестувати в людські ресурси, оскільки рівень зарплат у Японії все ще не є високим за міжнародними мірками.

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Підсумки переговорів 2026 року

За даними опитування Rengo, весняні переговори 2026 року, відомі в Японії як шунто, забезпечили середнє підвищення зарплат на 5,01%. Це менше за 5,25% у 2025 році, однак середній показник тримався на рівні 5% третій рік поспіль. У середньому місячна зарплата зросла на 16 400 єн.

Водночас у малих профспілках середнє зростання становило 4,69%, або 12 866 єн на місяць. Ці дані вказують на різницю в темпах підвищення зарплат між працівниками великих і малих компаній.

Цільові показники на 2027 рік Rengo планує ухвалити на засіданні центрального виконавчого комітету пізніше в жовтні, а остаточно схвалити у грудні. Галузеві федерації та окремі профспілки після цього визначатимуть власні вимоги до роботодавців.

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