Профспілки заявили про 480 тисяч учасників протестів у Франції — France 24

У Франції 13 жовтня десятки тисяч людей вийшли на акції на підтримку протестів старшокласників. За даними France 24, Міністерство внутрішніх справ країни нарахувало 161 500 учасників по всій країні, тоді як профспілки, які допомагали організовувати мітинги, заявили про 480 тисяч людей.

За оцінкою МВС, це більш ніж удвічі перевищує кількість учасників попередніх загальнонаціональних демонстрацій, що відбулися минулого четверга. Тоді відомство повідомляло про 71 500 протестувальників.

Акції в Парижі та інших містах

У Парижі, де відбулися два марші, у МВС заявили про 41 500 учасників. Демонстрації також пройшли в Нанті, Ліоні, Лансі, Страсбурзі, Тулузі, Бордо та Марселі. До учасників долучилися студенти університетів, учителі й профспілкові діячі. У передмісті Парижа Сен-Дені на акції була шведська активістка Грета Тунберг.

Більшість протестів відбувалися мирно, однак поблизу одного з маршів у Парижі сталися насильницькі інциденти. Журналісти AFP бачили підпалені автомобілі; поліція застосувала сльозогінний газ, коли молоді люди в масках намагалися зводити барикади та кидали предмети. Сльозогінний газ також застосували під час демонстрації в Ліоні.

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Вимоги учнів і скарги на дії поліції

Учнівський рух виник минулого місяця: старшокласники блокували входи до шкіл, вимагаючи поліпшення умов навчання. Серед їхніх претензій — відсутність учителів, занедбані будівлі, перевантажений розклад та інші проблеми. Учні відкинули урядову обіцянку направити 3 тисячі вчителів на заміну до 114 найбільш постраждалих шкіл.

Міністерство освіти Франції повідомило, що у вівторок були закриті 214 навчальних закладів, переважно ліцеїв. Студентська спілка l'Union Etudiante заявила, що на знак підтримки по країні закрилися 90% університетів.

Учасники акцій також виступали проти, як вони вважають, надмірно жорстких дій поліції. Поліція розпочала внутрішні розслідування за 34 заявами про насильство щодо демонстрантів. Міністерство освіти водночас повідомило про 147 травмованих працівників освітньої сфери під час протестів.

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