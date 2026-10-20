Профспілковці Grupa Azoty протестували в Тарнові за підвищення зарплат — RMF24

У Польщі, в Тарнові, близько 150 профспілковців Grupa Azoty провели акцію біля офісу компанії на вулиці Квятковського. За даними RMF24, вони вимагали, зокрема, підвищення зарплат.

Вимоги профспілок

Перед входом учасники акції поставили тачку з манекеном у робочому одязі. Один із профспілковців заявив, що в компанії часто проводять наради для менеджерів і з’являється більше директорських та управлінських посад, тоді як звичайні працівники не отримують підвищень або соціальної підтримки.

У дописі в соцмережах профспілки заявили про затягування переговорів, порожні обіцянки та економію на працівниках. Вони також вимагали відновити призупинені виплати за колективним трудовим договором, забезпечити повагу до персоналу та безпеку робочих місць.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Профспілковці наголосили, що майбутнє Grupa Azoty важливе для Тарнова, Мосціце та тисяч родин. За їхніми словами, з діяльністю підприємства пов’язані місцеві компанії, торгівля й сфера послуг.

Позиція компанії

У Grupa Azoty заявили, що виконання вимог профспілок коштувало б компанії понад пів мільярда на рік. У компанії також вказали, що високі ціни на газ збільшують витрати на виробництво добрив.

Речник Grupa Azoty Гжегож Куліг повідомив про готовність керівництва до медіації. За його словами, у двох із п’яти компаній групи — в Поліцах і Сяркополі — вже впроваджують узгоджені підвищення. У Тарнові, Кендзежині та Пулави сторони очікують наступного етапу переговорів і медіації.

Читай нас у