Прогнозист Sabato’s Crystal Ball змінив оцінки 16 перегонів у бік демократів — The Hill

У США непартійний виборчий прогнозист Sabato’s Crystal Ball переглянув оцінки 16 перегонів до Палати представників у бік Демократичної партії в останній тиждень виборчої кампанії. Як повідомляє The Hill, проєкт Центру політики Університету Вірджинії лише впродовж жовтня змінив рейтинги майже 50 перегонів на користь демократів.

Більше конкурентних округів

До категорії перегонів без явного фаворита перевели відкриті округи в Кентуккі та Монтані, а також округи з чинними республіканцями в Міссурі, Вірджинії, Колорадо та Пенсильванії. У багатьох із цих округів Дональд Трамп переміг на президентських виборах 2024 року з двозначною перевагою.

15-й виборчий округ Техасу змінив оцінку з категорії без явного фаворита на такий, що схиляється до демократів. Чинна представниця Палати представників від Республіканської партії Моніка де ла Крус там змагається з виконавцем музики техано Боббі Пулідо, кандидатом від демократів. Трамп переміг у цьому окрузі майже з 20-відсотковою перевагою в пунктах у 2024 році.

У Пенсильванії в бік демократів змінили оцінки двох округів із чинними республіканцями — 1-го та 8-го — разом із двома іншими конкурентними округами. За розрахунками Crystal Ball, демократи можуть здобути в штаті до чотирьох місць, тоді як для встановлення контролю над Палатою представників їм потрібно здобути три місця.

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Сенат і губернаторські перегони

Decision Desk HQ, партнер The Hill, оцінює ймовірність здобуття демократами більшості в Палаті представників у 80%. Crystal Ball також переглянув у їхній бік оцінки трьох сенатських і двох губернаторських перегонів.

У Флориді сенатські перегони перевели з категорії безпечної перемоги республіканців до категорії ймовірної перемоги республіканців. Crystal Ball послався на показники дострокового голосування, які, на його думку, виглядають обнадійливо для демократів. Кампанію сенаторки Дарлін Грем за повний термін у Сенаті оцінили як таку, що схиляється до республіканців, замість імовірної перемоги республіканців. У Північній Кароліні рейтинг перегонів за відкрите сенатське місце змінили зі схильності до демократів на ймовірну перемогу демократів; за оцінкою Crystal Ball, губернатор Рой Купер лідирує в цій кампанії.

В Аризоні переобрання губернаторки-демократки Кеті Гоббс тепер оцінюють як імовірну перемогу демократів. У Вермонті рейтинг перегонів губернатора-республіканця Філа Скотта змінили з імовірної перемоги республіканців на такі, що схиляються до республіканців. Decision Desk HQ дає демократам 57% імовірності встановити контроль над Сенатом.

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