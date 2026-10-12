Прогнозисти змістили оцінки п’яти перегонів до Сенату на користь демократів — The Hill

У США прогнозисти Cook Political Report і Sabato’s Crystal Ball Центру політики Університету Вірджинії змістили оцінки сенатських перегонів у Канзасі, Нью-Гемпширі, Північній Кароліні, на Алясці та в Південній Кароліні на користь демократів. Як повідомляє The Hill, це сталося менш ніж за місяць до виборів, на тлі боротьби за контроль над Сенатом.

Перегони в Північній Кароліні, на Алясці та в Огайо

У Північній Кароліні колишній губернатор-демократ Рой Купер, за даними останніх опитувань, випереджає колишнього голову Національного комітету Республіканської партії Майкла Вотлі від однозначної до двозначної кількості відсоткових пунктів. Super PAC, пов’язані з керівництвом Республіканської та Демократичної партій у Сенаті, скоротили фінансову присутність у цій кампанії, хоча повністю її не припинили.

На Алясці демократи підтримують колишню членкиню Палати представників Мері Пелтолу, яка змагається з чинним сенатором-республіканцем Деном Салліваном. Sabato’s Crystal Ball відніс перегони до категорії «перевага демократів», тоді як Cook Political Report оцінює їх як непередбачувані. Аналітики Sabato’s Crystal Ball водночас зазначили, що Салліван є сильним чинним кандидатом.

В Огайо сенатор-республіканець Джон Гастед балотується на спеціальних виборах за решту терміну Джей Ді Венса в Сенаті. Його суперником є колишній сенатор-демократ Шеррод Браун, а результати опитувань у цих перегонах регулярно перебувають у межах статистичної похибки.

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Інші конкурентні штати

У Мейні чинна сенаторка-республіканка Сьюзен Коллінз змагається з демократом Троєм Джексоном, колишнім головою Сенату штату Мейн. The Hill зазначає, що опитування свідчать про щільну боротьбу. У Мічигані республіканці вважають відкритий мандат після рішення сенатора-демократа Гері Пітерса не балотуватися однією з найкращих можливостей здобути місце.

У Техасі республіканці мають значну перевагу в майбутніх рекламних бронюваннях: за даними AdImpact, вони зарезервували понад 51 млн доларів, тоді як демократи — майже 5 млн доларів. В Айові Cook Political Report і Sabato’s Crystal Ball упродовж останніх місяців назвали перегони непередбачуваними, хоча Inside Elections оцінює їх як такі, що дещо схиляються на бік республіканців.

Окремо обидві партії стежать за перегонами в Міннесоті, Південній Кароліні, Небрасці та Джорджії. За оцінкою видання, несподівана зміна контролю над місцем у будь-якому з цих штатів могла б сигналізувати про особливо вдалий день для однієї з партій.

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