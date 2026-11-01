Прогресивні кандидати закликають демократів США змістити пріоритети лівіше — France 24

У США нова хвиля прогресивних кандидатів закликає Демократичну партію змістити свої пріоритети лівіше напередодні проміжних виборів до Конгресу. Демократи прагнуть повернути контроль над Конгресом, але в партії з’являються розбіжності щодо її подальшого політичного курсу, повідомляє France 24. Матеріал оприлюднили 1 листопада 2026 року.

Розбіжності щодо курсу партії

Розбіжності в Демократичній партії стосуються того, якою має бути її подальша політична орієнтація. Вони виникають у період, коли партія намагається відновити контроль над законодавчим органом США.

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Вимоги прогресивних кандидатів

За даними France 24, прогресивні кандидати виступають проти впливу корпоративних коштів у політиці. Вони також закликають до загальнодоступного медичного забезпечення, активніших дій щодо клімату та припинення насильства з боку поліції.

France 24 висвітлило цю тему у відеорепортажі тривалістю 2 хвилини 40 секунд, який підготував Монте Френсіс.

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