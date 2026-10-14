Проєкт бюджету Німеччини на 2027 рік не передбачає допомоги жертвам окупації — RMF24

У проєкті бюджету Німеччини на 2027 рік не заклали коштів на гуманітарну допомогу жертвам німецької окупації, які проживають у Польщі. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung. Видання зазначає, що чимало людей із цієї групи перебувають у складному матеріальному становищі.

Йдеться про гуманітарну підтримку

Голова Фонду польсько-німецького примирення Якуб Дека наголосив, що йдеться не про нові компенсаційні вимоги, а про допомогу літнім людям із низькими пенсіями, хворобами та самотністю. За його словами, наслідки війни й примусової праці вплинули на все подальше життя багатьох постраждалих: частина з них не змогла здобути освіту або професію, що позначилося на їхньому фінансовому становищі.

Німецький уряд у 2025 році заявляв, що вивчить можливість підтримки цієї групи. Однак у бюджетному проєкті на 2027 рік відповідних видатків також немає. За даними FAZ, навіть депутати Бундестагу, які підтримують ініціативу, вважають внесення змін до остаточного ухвалення бюджету малоймовірним.

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Попередні виплати

Фонд польсько-німецького примирення зберігає архів із даними польських жертв нацистської війни та окупації. Після возз'єднання Німеччини у 1990 році німецький уряд передав Польщі 500 млн марок як жест щодо жертв. Кошти розподілили між приблизно 800 тисячами людей; колишні в'язні концтаборів отримували більші виплати, ніж колишні примусові працівники.

У 2000 році допомогу через Фонд «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» отримали близько пів мільйона поляків. Колишнім в'язням таборів виплачували по 15 тисяч марок, примусовим працівникам промисловості — по 4,4 тисячі марок, а тим, кого примусово залучали до праці в сільському господарстві, — по 2,2 тисячі марок. Одержувачі цих виплат мали відмовитися від подальших претензій.

На початку року обговорювали можливу допомогу в розмірі 10 тисяч злотих на рік для однієї людини, однак цю ідею не реалізували. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявляв, що польський уряд розгляне підтримку постраждалих із власних коштів, якщо Німеччина не ухвалить швидкого рішення.

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