Прокуратура Кенії просить засудити 31 обвинуваченого у справі Шакахоли — Nation Kenya

У Кенії прокуратура просить Високий суд засудити пастора Пола Нтенге Маккензі та ще 30 обвинувачених у справі про загибель 191 людини в Шакахолі. Серед загиблих, за даними обвинувачення, — 190 дітей і одна доросла людина. Суд, як очікується, оголосить рішення в понеділок, повідомляє Nation Kenya.

Позиція обвинувачення

Прокурори стверджують, що Маккензі, якого також називали Mtumishi, Nabii та Papaa, наказував послідовникам постити до смерті, переконуючи їх, що так вони зустрінуть Ісуса Христа на небесах. За версією обвинувачення, смерті стали наслідком скоординованого релігійно вмотивованого посту, у якому обвинувачені виконували різні ролі.

Державне обвинувачення заявило, що у 99% випадків жертви, ймовірно, померли від голоду, а ще дві смерті сталися внаслідок безпосередніх дій людей. Прокурори також послалися на свідчення про домовленість щодо самогубства та усні вказівки батьків дітям перейти до maombi — молитов, які, за твердженням обвинувачення, означали піст до смерті.

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Під час розслідування державні органи виявили або ексгумували понад 429 тіл, провели криміналістичні дослідження речових доказів і проаналізували записи з місць подій. Прокуратура повідомила, що було зафіксовано близько 400 свідчень, а у справі дали показання 120 свідків. Ширше розслідування призвело до висунення обвинувачень 95 людям у справах про вбивства, організовану злочинність, радикалізацію та злочини проти дітей.

Аргументи захисту

Захист закликав суд виправдати всіх 31 обвинуваченого, заявивши, що прокуратура не довела обвинувачення у вбивстві поза розумним сумнівом. Адвокати наполягають, що не в усіх випадках належно встановлено особи загиблих і причини смерті, а висновки щодо голодування частково спиралися на припущення.

Суд має оцінити, чи доведено причини смертей, незаконні дії обвинувачених та наявність умислу, необхідного для обвинувального вироку у справі про вбивство.

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