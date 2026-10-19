Прокуратура Мілана заявила, що під час суботніх заворушень у центрі міста в Італії повнолітні затримані вчинили руйнівні дії, які відомство охарактеризувало як рідкісно жорстокі. Безлади сталися під час протесту, який переважно мав молодіжний характер.

Оцінка прокуратури

Як повідомляє ANSA English, під час безладів у бік правоохоронців кидали сміттєві баки, бруківку та інші предмети. У прокуратурі зазначили, що затримані легко вдавалися до імпровізованих руйнівних дій, а також, за оцінкою відомства, продемонстрували значні кримінальні здібності та відсутність самоконтролю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Клопотання щодо затриманих

Прокуратура подала документи з клопотанням підтвердити обґрунтованість затримань і взяти під варту кількох із п’ятьох молодих людей, причетних до подій. В одному з документів також зазначено, що один з учасників діяв у балаклаві із зображенням обличчя відомого футболіста.

Читай нас у