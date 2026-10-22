Прокуратура Неаполя почала перевірку можливої ролі злочинності — ANSA English
Прокуратура Неаполя розпочала попередню перевірку можливої ролі організованої злочинності у протестах водіїв вантажівок на півдні Італії, які цього тижня спричинили значні перебої. Про це повідомляє ANSA English.
Заява міністра
Міністр юстиції Італії Карло Нордіо в коментарі Sky Tg24 заявив, що існує висока ймовірність використання протестів і проникнення до них організованої злочинності. За його словами, Каморра, ймовірно, присутня, здатна проникати до протестів і може скористатися цією ситуацією.
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Скарги водіїв
Кілька водіїв вантажівок повідомили про тиск, а в окремих випадках — про погрози з боку людей у масках. За словами водіїв, їх намагалися змусити долучитися до протестів.
Деякі водії також заявили, що їм порізали шини вантажівок. Попередня перевірка має з'ясувати, чи відігравала організована злочинність певну роль у протестах.