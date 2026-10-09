Прокуратура Об’єднаних Арабських Еміратів заявила, що другий пілот FlyDubai, який 30 вересня напав на капітана рейсу Дубай—Тель-Авів, мав намір захопити контроль над літаком і скерувати його в пасажирський термінал головного міжнародного аеропорту Ізраїлю. Про це повідомляє CBC World з посиланням на заяву прокурора ОАЕ, поширену державним агентством WAM.

Версія прокуратури ОАЕ

За твердженням прокуратури, громадянин Оману діяв із наміром спричинити якомога більшу кількість жертв. На борту перебували 174 пасажири, більшість із яких були з Ізраїлю.

У заяві сказано, що другий пілот надихався атаками 11 вересня 2001 року у США. Як стверджує прокуратура, він двічі літав маршрутом Дубай—Тель-Авів, щоб ознайомитися з маршрутом і аеропортом.

Прокуратура також повідомила, що підозрюваний визнав, що діяв самостійно, без інших причетних осіб, і в присутності адвоката надав детальне зізнання щодо мотивів, планування та виконання нападу. У заяві також припустили, що він міг радикалізуватися в мечеті в Австралії під час навчання в Королівському технологічному інституті Мельбурна у 2017 році.

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Напад у кабіні та аварійна посадка

Інцидент стався в повітряному просторі над Йорданією та Саудівською Аравією. Другий пілот, якого Associated Press ідентифікувало як 29-річного Хамама аль-Хаммамі, напав у кабіні на капітана Сміта Маччхара, використавши аварійну сокиру.

Поранений капітан зміг відчинити двері кабіни, попередивши пасажирів та екіпаж про напад. Пасажири затримали другого пілота й допомогли стабілізувати літак, який менш ніж за хвилину втратив приблизно від 14 до 16 тисяч футів висоти. Двоє резервних пілотів здійснили аварійну посадку в аеропорту Табука в Саудівській Аравії.

Згідно із заявою прокуратури ОАЕ, перевірки FlyDubai щодо безпеки та професійної придатності не виявили у пілота екстремістських поглядів або планів нападу.

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