Прокуратура Парижа розслідує замах на вбивство після атаки на жандармів — Deutsche Welle

У Парижі, Франція, прокуратура відкрила розслідування за фактом замаху на вбивство після нападу на силовиків під час демонстрації. Як повідомляє Deutsche Welle, у жандармів кинули коктейль Молотова, а прокуратура також заявила про вибухові снаряди, спрямовані проти жандармів і поліцейських.

Напад біля Порт-де-Шарантон

Інцидент стався біля Порт-де-Шарантон, де в суботу завершувався марш. За даними прокуратури, об'єктами атаки стали близько 15 жандармів, а також поліцейські. На фото й відео агентства AFP видно, як запалювальний пристрій вибухнув біля ніг жандарма та підпалив його захисне спорядження.

Прокурори повідомили, що серед попередньо зафіксованих травм були опіки другого ступеня та шум у вухах. Водночас слідчі ще встановлюють точну кількість постраждалих і тяжкість їхніх травм. У справі про напад наразі нікого не затримали. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нюньєс назвав напад замахом на вбивство.

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Затримання під час протестів

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило про 779 затримань по країні під час демонстрацій та в ніч Геловіну. Цей показник охоплює обидві події й оновлює попередню оцінку в 565 затриманих, оприлюднену ввечері в суботу. За даними влади, подальша частина ночі минула без серйозних інцидентів.

У Парижі затримали 105 людей: 88 — у зв'язку з протестами, ще 17 — у ніч Геловіну. Під вартою залишалися 89 осіб, серед яких щонайменше 22 неповнолітніх. Протести стосувалися високої вартості життя та урядової політики. МВС оцінило кількість учасників по країні у 320 тисяч, тоді як профспілки заявили про майже 500 тисяч учасників.

Загальна кількість затримань була нижчою за 1314, зафіксованих під час мобілізації попередньої суботи, і за 2628 затримань 17 жовтня, коли відбувалися масові заворушення та мародерство.

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