Прокуратура Павії просить віддати Семпіо під суд у справі Поджі — ANSA English

Прокуратура Павії в Італії звернулася з клопотанням про віддання під суд Андреа Семпіо — нового підозрюваного у вбивстві К'яри Поджі 2007 року в Гарласко поблизу Павії. Поджі, яка здобула економічну освіту, була сестрою друга Семпіо.

Нові докази та версія прокуратури

Як повідомляє ANSA English, серед нових доказів прокуратура називає слід від взуття, який нібито відповідає стопі Семпіо. Експерти з боку підозрюваного оскаржують цей висновок.

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На думку прокурорів Павії, Семпіо міг убити Поджі після того, як вона відхилила його сексуальну пропозицію. У клопотанні прокуратура також посилається на обтяжувальні обставини — особливу жорстокість і низькі мотиви. У документі вказано, що в жертви були щонайменше 12 травм черепа та обличчя.

Рішення має ухвалити суддя

Клопотання прокуратури розгляне суддя попереднього слухання. Колишній хлопець Поджі Альберто Стазі нещодавно отримав пробацію та вийшов на волю, відбувши понад 10 років із призначеного йому 16-річного строку ув'язнення у цій справі.

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