Прокуратура Польщі клопоче про арешт підозрюваного у підготовці замаху на Туска — Interia

У Польщі прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт 66-річного Кшиштофа Н., якому повідомили про дев’ять підозр. За даними Interia, серед них — підозра в плануванні силового повалення державної влади та підготовці замаху, зокрема на прем’єр-міністра Дональда Туска.

Клопотання прокуратури

Речник Окружної прокуратури у Варшаві Пйотр Антоні Скіба заявив, що рішення подати клопотання про арешт ухвалили з урахуванням характеру розслідування, яке триває. Серед підстав він назвав можливе суворе покарання, ризик перешкоджання слідству, а також загрозу вчинення тяжкого злочину проти життя і здоров’я.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За словами Скіби, на таку загрозу вказував сам підозрюваний. Прокуратура також має медичну довідку, згідно з якою до чоловіка може бути застосований арешт за умови надання йому певних ліків.

Позиція підозрюваного

Кшиштоф Н. не визнав своєї вини та відмовився давати пояснення. Як повідомив речник прокуратури, чоловік сказав, що не розуміє висунутих йому підозр, і послався на численні фізичні та психічні захворювання. Він також зазначив, що, можливо, надасть пояснення після консультації з адвокатом, якого на той момент ще не було призначено.

Читай нас у